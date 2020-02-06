США и Великобритания не ответили на идею России о саммите стран - основательниц ООН

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Кремль пока не получил ответы США и Великобритании на предложение президента РФ Владимира Путина провести в нынешнем году саммит стран - основательниц ООН.

"Из Вашингтона и Лондона пока нет ответа", - сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста, Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" - России, Китая, США, Франции и Великобритании. По мнению российского лидера, страны - основательницы ООН могут и должны подать пример для сохранения мира. Путин считает, что саммит можно провести в любой точке мира. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Китай и Франция уже поддержали эту инициативу.