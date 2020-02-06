Песков: Россия приветствует диалог с США по контролю над вооружениями

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Конкретных параметров переговоров РФ и США по контролю над вооружениями пока нет, но Москва приветствовала бы такой диалог.

"Россия уже давно пытается инициировать начало таких контактов [РФ и США по контролю над вооружениями], Россия уже давно предлагала американским партнерам это сделать, поэтому если это произойдет, мы будем только удовлетворены", - заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что на данный момент "конкретики нет" по времени и формату возможных переговоров.

5 февраля помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США в скором времени начнут переговоры с Россией по контролю над вооружениями.