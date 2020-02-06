Песков заявил об абсолютной непричастности России к конфликту на юго-востоке Украины

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен в непричастности РФ к конфликту на юго-востоке Украины, а назначение премьер-министром ДНР гражданина РФ не свидетельствует об обратном.

"Россия абсолютно не причастна к этому конфликту", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг.

Говоря о возможном назначении гражданина РФ Владимира Пашкова премьер-министром ДНР, о чем сообщили некоторые СМИ, Песков заметил, что "это же не официальное делегирование официального лица".

"В данном случае речь может только идти о действиях в качестве физического лица, в качестве просто гражданина Российской Федерации, поэтому никаких здесь противоречий [назначение в руководство ДНР и непричастность РФ к конфликту] нет", - подчеркнул Песков.