Володин поручил трем комитетам Думы разобраться с ростом цен на противовирусные препараты

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг сообщил журналистам, что дал поручение трем думским комитетам разобраться с завышением аптеками цен на противовирусные препараты и маски.

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"Эта проблема вчера была озвучена президентом Владимиром Владимировичем Путиным - есть случаи, когда на фоне сообщений о вспышке коронавирусной инфекции цены на отдельные препараты, на маски завышаются в сто раз", - напомнил Володин. "В этой связи считаем правильным поручить комитетам Государственной думы по охране здоровья, по контролю и регламенту, по экономической политике проанализировать ситуацию, запросить у депутатов Госдумы информацию о таких фактах по их избирательным округам", - сказал он.

Володин добавил, что "здесь также необходимо взаимодействие со Счетной палатой, с Федеральной антимонопольной службой, чтобы подобных ситуаций не возникало".

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства 5 февраля заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты. Ранее Росздравнадзор открыл горячую линию для приема обращений по вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и препаратов в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. Обращения граждан принимаются по телефону 8 (800) 550-99-03.