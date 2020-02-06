Постпред РФ при ОБСЕ: ни один пункт минских соглашений за пять лет полностью не реализован

ВЕНА, 6 февраля. /ТАСС/. Ни один из пунктов Комплекса мер по выполнению минских соглашений с целью урегулирования ситуации на востоке Украины полностью не реализован. Об этом заявил в четверг в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ постоянный представитель РФ при этой международной организации Александр Лукашевич.

Лукашевич обратил внимание, что вместо добросовестной реализации минских соглашений на основе прямого диалога с представителями Донецка и Луганска со стороны Киева видны попытки загнать в тупик весь процесс урегулирования и звучат призывы к пересмотру минского Комплекса мер. "12 февраля этому базовому документу, который одобрен резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН, исполнится пять лет. Ни один из его пунктов до сих пор полностью не реализован", - заявил Лукашевич.

По его словам, Киев также предпринимает попытки списать все неудачи на Москву, выставить ее "стороной конфликта", и это затягивает урегулирование и сохраняет очаг напряженности в Донбассе. Постпред выразил уверенность, что это подрывает предпринятые 9 декабря 2019 усилия на саммите "нормандской четверки" в Париже. "К сожалению, не видим реакции наших французских и германских партнеров на такие действия Киева", - отметил постпред России.

Политическая часть Комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанного участниками контактной группы 12 февраля 2015 года, является основой урегулирования конфликта в Донбассе. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе.

Доклад о жертвах и разрушениях

По словам Лукашевича, Россия ожидает от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине подготовки доклада о жертвах и разрушениях в результате обстрелов Донбасса.

"Продолжают страдать люди. Ожидаем подготовки миссией тематического доклада о жертвах и разрушениях. Подобный отчет выпускался более двух лет назад. Эту практику необходимо возобновить. Публикация обобщенных сведений будет иметь важный сдерживающий эффект. Это был бы прямой вклад СММ в облегчение положения мирного населения", - заявил Лукашевич.

Постпред РФ указал, что в Донбассе в нарушение Комплекса мер по выполнению минских соглашений продолжаются перестрелки. При этом после снижения в новогодние праздники их количество вернулось к прежним показателям, поэтому в Донбассе фиксируются новые разрушения гражданских объектов в результате обстрелов.