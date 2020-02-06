{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Постпред РФ при ОБСЕ: ни один пункт минских соглашений за пять лет полностью не реализован

Также Александр Лукашевич заявил, что Киев предпринимает попытки списать все неудачи на Москву, выставить ее "стороной конфликта"

ВЕНА, 6 февраля. /ТАСС/. Ни один из пунктов Комплекса мер по выполнению минских соглашений с целью урегулирования ситуации на востоке Украины полностью не реализован. Об этом заявил в четверг в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ постоянный представитель РФ при этой международной организации Александр Лукашевич.

Лукашевич обратил внимание, что вместо добросовестной реализации минских соглашений на основе прямого диалога с представителями Донецка и Луганска со стороны Киева видны попытки загнать в тупик весь процесс урегулирования и звучат призывы к пересмотру минского Комплекса мер. "12 февраля этому базовому документу, который одобрен резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН, исполнится пять лет. Ни один из его пунктов до сих пор полностью не реализован", - заявил Лукашевич.

По его словам, Киев также предпринимает попытки списать все неудачи на Москву, выставить ее "стороной конфликта", и это затягивает урегулирование и сохраняет очаг напряженности в Донбассе. Постпред выразил уверенность, что это подрывает предпринятые 9 декабря 2019 усилия на саммите "нормандской четверки" в Париже. "К сожалению, не видим реакции наших французских и германских партнеров на такие действия Киева", - отметил постпред России.

Политическая часть Комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанного участниками контактной группы 12 февраля 2015 года, является основой урегулирования конфликта в Донбассе. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе.

Доклад о жертвах и разрушениях

По словам Лукашевича, Россия ожидает от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине подготовки доклада о жертвах и разрушениях в результате обстрелов Донбасса.

"Продолжают страдать люди. Ожидаем подготовки миссией тематического доклада о жертвах и разрушениях. Подобный отчет выпускался более двух лет назад. Эту практику необходимо возобновить. Публикация обобщенных сведений будет иметь важный сдерживающий эффект. Это был бы прямой вклад СММ в облегчение положения мирного населения", - заявил Лукашевич.

Постпред РФ указал, что в Донбассе в нарушение Комплекса мер по выполнению минских соглашений продолжаются перестрелки. При этом после снижения в новогодние праздники их количество вернулось к прежним показателям, поэтому в Донбассе фиксируются новые разрушения гражданских объектов в результате обстрелов.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЛукашевич, Александр Казимирович
Реклама на ТАСС
Молния
В Минюсте заявили, что проект нового КоАП будет улучшаться с учетом мнения общества
Замминистра юстиции Денис Новак подчеркнул, что опубликованный текст "еще истиной в последней инстанции, конечно же, не является"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС