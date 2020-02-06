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Лавров и глава МИД Кубы подтвердили намерение развивать диалог и почтили память героев

Министр иностранных дел России подчеркнул, что Москва привержена традиционно дружественным отношениям и разделяет желание углублять стратегическое партнерство с Гаваной

САНТЬЯГО-ДЕ-КУБА, 6 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров завершил свой визит на Кубу. Город Сантьяго-де-Куба, ставший первым пунктом остановки в рамках латиноамериканского турне, был выбран не случайно. Именно здесь находится могила кубинского лидера Фиделя Кастро, и глава МИД РФ признался ранее, что для него имеет особое значение ее посещение.

В аэропорту у трапа самолета Лаврова встретил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья. Пожав друг другу руки, они сразу же направились на мемориальное кладбище Санта-Ифигения - место захоронения национальных героев Кубы.

Военный оркестр исполнил гимны обоих государств, после чего министры возложили цветы к мемориалу лидера освободительного движения против Испании Хосе Марти, а к могиле Фиделя Кастро - венки с лентами в цветах российского флага. Также они почтили память национального героя Кубы Карлоса Мануэля де Сеспедеса и матери другого кубинского героя Антонио Масео - Марианы Грахалес. Глава МИД РФ оставил запись в книге почетных посетителей мемориального комплекса.

Переговоры с коллегой

После этого Лавров и Родригес Паррилья отправились на переговоры. Открывая встречу, кубинский министр подчеркнул, что особенно рад тому, что она проходит в героическом городе Сантьяго-де-Куба, и добавил, что Куба намерена и дальше наращивать партнерство с Россией. В свою очередь глава МИД РФ поблагодарил его за теплый прием и обратил внимание, что Россия привержена традиционно дружественным отношениям и разделяет желание углублять стратегическое партнерство.

Лавров также заявил, что РФ намерена развивать с Кубой экономическое сотрудничество, в первую очередь, в сфере топливно-энергетического комплекса. "Мы полностью привержены тем договоренностям, которые были достигнуты в ходе встречи наших президентов в октябре прошлого года. Они касаются прежде всего совершенствования механизмов экономического сотрудничества, особенно в условиях нелегитимных санкций, которые продолжают наращивать США. Все эти вопросы будут предметно рассмотрены в ходе планируемого заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Москве", - пообещал российский министр.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной проблематики, наращивания взаимодействия в политической и культурно-гуманитарной сферах.

Глава МИД РФ сообщил, что ожидается участие кубинских делегаций в Московской конференции по международной безопасности, Международном юридическом форуме, Петербургском международном экономическом форуме и, безусловно, Россия ждет президента Кубы в Москве на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 60-летия установления дипломатических отношений.

Следующая остановка

Сразу по завершении переговоров российская делегация поехала в аэропорт, чтобы отправиться в следующую страну латиноамериканского тура - Мексику.

Этот визит в Мехико станет первым за последние 10 лет. Ожидается, что в ходе своего пребывания глава МИД РФ встретится с руководителем мексиканского дипведомства Марсело Эбрардом. Они подробно остановятся на актуальных вопросах международной и региональной повестки, а также обсудят двустороннее взаимодействие, с акцентом на наращивание и диверсификацию торгово-экономических, инвестиционных связей, расширение культурно-гуманитарных обменов.

Как уточнили в МИД РФ в преддверии визита, на встрече с мексиканским коллегой Лавров также намерен поднять вопрос углубления диалога между Россией и региональными объединениями, в том числе с Сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), где в этом году председательствует Мексика.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичМексикаКубаРоссияКастро, ФидельЭбрард, Марсело
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