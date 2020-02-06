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Постпред России сообщил ОБСЕ об активизации зарубежных военных закупок Киевом

По словам Александра Лукашевича, слабая динамика по выполнению поручения "нормандского саммита" в Париже о согласовании трех дополнительных участков разведения к концу марта в этой связи неудивительна

ВЕНА, 6 февраля. /ТАСС/. Украина активизирует военные закупки из-за рубежа и заявляет о нежелании обсуждать разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в Вене в четверг постоянному совету ОБСЕ сообщил поспред РФ при этой международной организации Александр Лукашевич.

"В Киеве активизируют военные закупки из-за рубежа. На этом фоне украинские официальные лица заявляют о готовности к "силовому освобождению" Донбасса, а также своем нежелании обсуждать разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения. Неудивительна в этой связи слабая динамика по выполнению поручения "нормандского саммита" в Париже о согласовании трех дополнительных участков разведения к концу марта", - заявил Лукашевич.

Ранее сообщалось, что администрация США приняла решение продать Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в $39,2 млн. Кроме того, на военную помощь Украине, включая вооружение, в 2020 финансовом году американская администрация запросила $250 млн. В марте 2019 года на вооружение украинской армии были приняты турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украинская государственная компания "Укринмаш" также закупила в Чехии 16 поддержанных самоходных артиллерийских установок (САУ) "Гвоздика" калибра 122 мм.

Теги
УкраинаРоссияЛукашевич, Александр Казимирович
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