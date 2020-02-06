В Минюсте заявили, что проект нового КоАП будет улучшаться с учетом мнения общества

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Опубликованный проект нового Кодекса об административных нарушениях РФ, который ввел ряд новых статей и предусматривает увеличение размера штрафов особенно в статьях о нарушениях правил дорожного движения, еще не окончательный и будет дорабатываться с учетом общественного мнения. Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Денис Новак, выступая на совещании в Совете Федерации на тему "Реформирование административно-деликтного законодательства: учет интересов субъектов РФ".

Новак подчеркнул, что опубликованный текст "еще истиной в последней инстанции, конечно же, не является". "Министерство юстиции сейчас максимально открыто для всех конструктивных предложений, и наша общая задача этот текст улучшить с учетом мнения общества", - подчеркнул он.

Он сообщил, что при подготовке новых кодексов (КоАП и процессуального кодекса) учитывались предложения региональных властей. Например, по предложению правительства Крыма к возможности конфискации у нарушителей транспортных средств была добавлена возможность конфискации у нарушителей и маломерных судов.

30 января Минюст опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы подготовленные рабочей группой правительства проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и процессуального кодекса об административных правонарушениях, которые должны прийти на смену действующему КоАП, а также проект закона о введении их в действие. Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года.