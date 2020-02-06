Путин обсудит с Лукашенко 7 февраля актуальные темы российско-белорусского сотрудничества

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 7 февраля в Сочи переговоры с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, который будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом, по вопросам сотрудничества между странами.

"Имеется в виду обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства", - сообщила в четверг пресс-служба Кремля, анонсируя предстоящий визит белорусского лидера.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что этой встрече президентов "предшествовали непрекращавшиеся контакты на рабочем уровне" между представителями двух стран. "Они [контакты] не прекращаются", - сказал пресс-секретарь российского лидера.