Кириенко заявил об отсутствии четких сроков обсуждения изменений в Конституцию

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Конкретные сроки подготовки изменений в Конституцию РФ не установлены. На это обратил внимание в четверг первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Никаких специально заданных сроков, к которым надо закончить обсуждение, не существует. Все остальное зависит от объема и от довольно большой работы, которая сейчас происходит", - сказал Кириенко.

Он напомнил, что ранее на этой неделе во время рабочей поездки в Череповец президент России Владимир Путин подчеркивал, что конкретной даты, к которой должна быть закончена эта работа, нет. "Я ничего больше не добавлю", - отметил первый замглавы администрации Кремля. Он напомнил, что Госдума уже подвинула сроки подготовки ко второму чтению.

Кириенко не стал отвечать на вопрос о том, какая роль в поправке к Конституции может быть отведена Госсовету. "Никаких комментариев к тому, что сказал президент в послании, я добавить не смогу, все остальное - к рабочей группе, над текстом [поправки] к Конституции работает она.

Кириенко не стал отвечать также на вопрос о своем отношении к идее прописать в основном законе упоминание Бога.