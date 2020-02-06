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Путин наградил посла Азербайджана в РФ Полада Бюль-Бюль оглы почетной грамотой президента

Посла наградили за большой вклад в развитие российско-азербайджанских отношений

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился наградить почетной грамотой посла Азербайджана в России Полада Бюль-Бюль оглы за большой вклад в развитие российско-азербайджанских отношений. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, за вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации Путин объявил благодарность президента чрезвычайному и полномочному послу в отставке Валерию Ермолову, а также российскому послу во Франции и Княжестве Монако по совместительству Алексею Мешкову.

Ермолов с февраля 2015 года и до конца октября 2019 года был послом России в Малайзии, в системе МИД работал с 1973 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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