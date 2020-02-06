Путин внес изменения в закон "О безопасности", учредив должность зампреда Совбеза РФ

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон "О безопасности", учредив должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, который войдет в число постоянных членов Совбеза. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно федеральному закону "О безопасности", заместитель председателя Совбеза России назначается на должность и освобождается от нее главой государства. Полномочия зампреда также определяются президентом. Назначаться на новую должность могут россияне, не имеющие иностранного гражданства либо вида на жительство за рубежом.

16 января Путин своим указом ввел должность заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева. При этом в документе оговаривается, что соответствующие изменения должны быть внесены в федеральный закон "О безопасности".

Совет безопасности РФ - конституционный совещательный орган при президенте России. Его основная задача заключается в формировании и координации государственной политики в области национальной безопасности, подготовке соответствующих решений для главы государства. Правовую основу деятельности Совета безопасности составляют Конституция РФ, федеральный закон "О безопасности", а также положение о Совете безопасности, утвержденное указом президента РФ от 6 мая 2011 года.