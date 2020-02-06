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Володин назвал причину упадка российской экономики в 1990-х

По мнению спикера Госдумы, кризис был следствием политики РСФСР в отношении союзных советских республик
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Экономический упадок России после распада СССР является следствием политики РСФСР в отношении союзных советских республик. Такое мнение в четверг высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе пленарного заседания нижней палаты руководитель КПРФ Геннадий Зюганов выступил за включение в Конституцию РФ положения о роли русского народа как государствообразующего. Лидер коммунистов также упомянул о демографических проблемах Приволжского федерального округа, в частности, Саратовской области, которую в Думе представляет Володин.

"Задайте себе вопрос: почему сегодня он [регион, Саратовская область] 17-й по численности населения? И, если говорить об экономике, в десятку уже не входит. Здесь все-таки нужно брать ответственность и за те 70 лет, когда мы, регионы России, кормили Прибалтику, Украину, другие республики и вычищали из этих русских областей все, создавая там промышленность, обучая языку и многому другому, - отреагировал председатель Госдумы. - Я не чувствовал, чтобы государствообразующий народ, русский народ, в Советском Союзе был в почете, в уважении".

Володин призвал парламентариев не отказываться от ответственности за экономический упадок 1990-х годов. "Настолько тяжелый был период после распада СССР, почему мы об этом не говорим? Мы же сейчас постоянно с вами на мины наступаем именно из-за того, что прежнее руководство их заложило. Но мы же не списываем это на наших предшественников. Нет! Мы несем за это ответственность", - подчеркнул он. Современные коммунисты, уверен думский спикер, тоже должны брать часть ответственности за политику предшественников. "Когда вы говорите, что КПРФ - правопреемница КПСС, тогда [необходимо] нести и хорошее, и плохое. Получается, вершки - одним, корешки - другим", - обратился он к Зюганову.

По словам Володина, президенту РФ Владимиру Путину досталась страна "разваливающаяся, воюющая". "Внутренние распри, отделение республик и долги огромные, из которых 60% - долговые обязательства Советского Союза, 40% - долги 90-х годов", - пояснил председатель нижней палаты.

"Получается, 70 лет шли в одну сторону, создали, а в начале 1991 года, когда это все разрушилось, у нас экономика упала ниже, чем во время революции в 1917 году. У нас во время войны экономика росла, а здесь она упала так низко, что ее пришлось собирать по крупицам президенту", - заключил Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичЗюганов, Геннадий АндреевичРоссияСаратовская область
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