Посол США обсудил с Кудриным условия для американских инвесторов в России

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Салливан в четверг обсудил с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным условия для работы американских инвесторов в России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского диппредставительства.

"Посол Джон Салливан и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин обсудили вопросы двустороннего экономического сотрудничества и условия делового и инвестиционного климата в России для американских инвесторов", - информировали в посольстве.

Как отметили в дипмиссии, Салливан заинтересован "в поддержании открытых каналов коммуникации с представителями российского правительства для продолжения совместной работы над укреплением отношений между США и Россией".

Новый посол США прибыл в Москву в середине января, 5 февраля он вручил верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину.