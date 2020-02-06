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Медведев назвал приоритеты в работе "Единой России"

Замглавы Совета безопасности указал, что речь идет о нацпроектах и правозащитной деятельности

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком, на которой обсудил работу партии по реализации послания президента и подготовку к предстоящему избирательному циклу.

Как сообщает пресс-служба "Единой России", Медведев отметил, что "в числе основных направлений работы партии по-прежнему остается работа по реализации нацпроектов, правозащитная деятельность, решение наиболее острых социально значимых проблем, волнующих граждан".

Медведев также подчеркнул, что "Единая Россия" выполняет ведущую роль в формировании политической и социальной повестки страны, в реализации курса президента и все государственные институты должны помогать партии.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичТурчак, Андрей АнатольевичРоссия
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