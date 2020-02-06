МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил от должности замдиректора Росфинмониторинга Павла Ливадного. Текст соответствующего указа размещен в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Ливадного Павла Валерьевича от должности статс-секретаря - заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу", - говорится в указе.

Ливадный занимал должность замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу с 1 августа 2013 года. На этой позиции он отвечал в том числе за координацию по линии ФАТФ (Financial Action Task Force), а именно за обеспечение соответствия российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, стандартам ФАТФ, а также за взаимодействие Росфинмониторинга с федеральными и региональными органами исполнительной власти. Непосредственно контролировал работу юридического управления и управления документооборота ведомства.