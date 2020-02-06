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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии и Ливии

В МИД РФ указали, что встреча состоялась по просьбе египетского дипломата

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта в России Ихаб Наср обсудили в четверг аспекты ближневосточной повестки. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Ливии и Сирии, а также перспективы палестино-израильского урегулирования", - сообщили в дипведомстве.

Как указали в МИД РФ, встреча состоялась по просьбе египетского дипломата.

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