Замглавы МИД РФ обсудил с послом Египта ситуацию в Сирии и Ливии

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта в России Ихаб Наср обсудили в четверг аспекты ближневосточной повестки. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Ливии и Сирии, а также перспективы палестино-израильского урегулирования", - сообщили в дипведомстве.

Как указали в МИД РФ, встреча состоялась по просьбе египетского дипломата.