Захарова: новые приштинские власти категорически отвергают любой компромисс с Белградом

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Программные установки так называемого нового правительства непризнанного Косова, избранного на этой неделе, носят конфронтационный характер и игнорируют диалог с Белградом. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как и ожидалось, костяк правящей коалиции в самопровозглашенной "Республике Косово" (Россия не признает ее независимость) составила известная ультранационалистическая группировка "Самоопределение", руководитель которой Албин Курти возглавил местное "правительство", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте дипведомства. - Серьезное беспокойство вызывает тот факт, что новые приштинские власти изначально категорически отвергают возможность какого-либо компромисса с Белградом в рамках процесса урегулирования, который давно заблокирован стараниями косоваров на фоне попустительства со стороны их западных покровителей".

"Конфронтационным образом сформулированы программные установки "кабмина" Албина Курти", - подчеркнула она. Это и заведомый отказ отменить антисербские таможенные пошлины, и намерение выдвинуть против Сербии иск за "военные преступления" времен конфликта 1998-1999 гг., спровоцированного косовоалбанским сепаратизмом, и планы ввести обязательную воинскую повинность, игнорируя межэтническую напряженность в крае и положения резолюции 1244 СБ ООН, запрещающей создание армии Косово.

"Под стать выдержаны и кадровые решения, когда среди новоявленных косовских "министров" фигурируют лица, ранее осужденные сербским судом за убийства, замешанные в экстремистской деятельности. Ни слова об обязательствах Косова по формированию Сообщества сербских муниципалитетов - центрального элемента в диалоге с Белградом", - указала Захарова.

Как отметила дипломат, "речь идет о провале планов Запада, расписавшегося в неспособности эффективно повлиять на подопечных в Приштине, когда требовалось их подтолкнуть к заключению сбалансированных договоренностей с Белградом". По словам Захаровой, "первая реакция из Брюсселя на формирование "правительства" свидетельствует о том, что ЕС намерен продолжать поддерживать националистические устремления косовоалбанцев и заигрывать с радикалами".