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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Великобритании "сделку века" и кризис в Ливии

В МИД РФ отметили, что встреча состоялась по просьбе британского дипломата

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт обсудили в четверг перспективы палестино-израильского урегулирования в связи с обнародованием в США так называемой сделки века и ливийскую проблематику. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной повестки дня с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования, в том числе в связи с обнародованием Вашингтоном "сделки века", складывающуюся ситуацию в Йемене, проблематику скоординированного международного содействия политическому разрешению кризиса в Ливии в контексте итогов международной конференции в Берлине 19 января и соответствующих дискуссий в СБ ООН по проекту резолюции Совета Безопасности в поддержку решений берлинского саммита", - отметили в дипведомстве.

Как указали в МИД РФ, встреча состоялась по просьбе британского дипломата.

В понедельник военный комитет Ливии с пятью представителями от каждой стороны конфликта приступил к обсуждению укрепления режима перемирия и его трансформации в соглашение о прекращении огня.

28 января президент США Дональд Трамп объявил в Вашингтоне ключевые положения так называемой сделки века - плана палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств.

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ВеликобританияРоссия
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