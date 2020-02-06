Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном пресс-службой Кремля.

Занимавший должность губернатора Пермского края Максим Решетников досрочно прекратил полномочия в связи с назначением на пост главы Минэкономразвития в утвержденном 21 января новом составе кабмина.

Махонин занимал должность начальника регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы, куда пришел с должности начальника управления УФАС по Пермскому краю.