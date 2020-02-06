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Отставки и назначения
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Путин назначил Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края

Махонин ранее занимал должность начальника регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин Федеральная антимонопольная служба/CC BY 4.0
Описание
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин
© Федеральная антимонопольная служба/CC BY 4.0

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном пресс-службой Кремля.

Занимавший должность губернатора Пермского края Максим Решетников досрочно прекратил полномочия в связи с назначением на пост главы Минэкономразвития в утвержденном 21 января новом составе кабмина.

Махонин занимал должность начальника регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы, куда пришел с должности начальника управления УФАС по Пермскому краю.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначенияРешетников, Максим Геннадьевич
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