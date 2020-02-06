Глава Карелии уволит задержанного по подозрению во взяточничестве министра транспорта

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 февраля. /ТАСС/. Министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова, задержанного в четверг по подозрению в получении взятки, сегодня уволят. Об этом ТАСС сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Для нас произошедшее - это настоящее ЧП, которое отразится на репутации республики. Сейчас нам предстоит принять ряд управленческих решений, чтобы не затормозить реализацию начатых проектов в сфере дорожного хозяйства. Алексей Кайдалов будет уволен - соответствующий указ подпишу сегодня", - заявил глава Карелии.