{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Карелии уволит задержанного по подозрению во взяточничестве министра транспорта

Артур Парфенчиков назвал произошедшее "настоящим ЧП, которое отразится на репутации республики"

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 февраля. /ТАСС/. Министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова, задержанного в четверг по подозрению в получении взятки, сегодня уволят. Об этом ТАСС сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Для нас произошедшее - это настоящее ЧП, которое отразится на репутации республики. Сейчас нам предстоит принять ряд управленческих решений, чтобы не затормозить реализацию начатых проектов в сфере дорожного хозяйства. Алексей Кайдалов будет уволен - соответствующий указ подпишу сегодня", - заявил глава Карелии.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелия
Реклама на ТАСС
Россия надеется на соблюдение временным правительством Боливии международного права
В Москве заявили, что продолжают следить за развитием непростых политических процессов в Боливии, вступившей в фазу подготовки президентских выборов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС