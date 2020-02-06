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Представление врио губернатора Пермского края пройдет 7 февраля

Дмитрия Махонина представит представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров

ПЕРМЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонина, назначенного на соответствующую должность в четверг, представят в регионе 7 февраля, сообщили ТАСС в аппарате полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

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Биография врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина

"Завтра полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров представит врио губернатора Пермского края в 14:00 (совпадает с мск)", - сказал собеседник агентства.

Занимавший с 2017 года должность губернатора Пермского края Максим Решетников досрочно прекратил полномочия в связи с назначением на пост главы Минэкономразвития в утвержденном 21 января новом составе кабмина.

Махонин занимал должность начальника регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы, куда перешел с должности начальника управления ФАС по Пермскому краю.

Теги
РоссияКомаров, Игорь АнатольевичПермский край
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