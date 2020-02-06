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Эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках продлят на 2020 год

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов в четверг внесла в Госдуму законопроект о продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах в нижнюю палату седьмого созыва и выборах в органы государственной власти субъектов РФ. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно документу продление предусматривается "в целях создания дополнительных условий для реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации, находящихся в день голосования на выборах за пределами избирательного округа, в котором они обладают активным избирательным правом".

 

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