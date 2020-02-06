Эксперты: Махонину на новом посту предстоит завершить инвестпроекты к 300-летию Перми

ПЕРМЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющему обязанности губернатора Пермского края Дмитрию Махонину, назначенному президентом РФ Владимиром Путиным на должность в четверг, необходимо сосредоточиться на реализации крупных инвестиционных проектов, запущенных его предшественником Максимом Решетниковым, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, важнейшим событием станет празднование 300-летия Перми в 2023 году.

Президент РФ Владимир Путин назначил в четверг врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, который ранее занимал должность начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы России. Занимавший должность губернатора Пермского края Максим Решетников досрочно прекратил полномочия в связи с назначением на пост главы Минэкономразвития РФ в новом составе кабинета министров.

"У нас есть незаконченные проекты [к 300-летию Перми] - это и реализация кластера на заводе Шпагина, и подготовка площадки для оперного театра, завершение строительства зоопарка, Чусовской мост. Конечно, их реализация должна стать первоочередной задачей врио губернатора", - сказал ТАСС председатель общественного совета при Министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края, член Общественной палаты региона Михаил Борисов.

Он отметил, что знает нового врио губернатора как "ответственного человека, который активно взаимодействует с общественностью". Борисов считает, что на новом посту Махонин будет продолжать тесное взаимодействие с общественными организациями, в том числе по реализации нацпроектов и посланию президента Федеральному собранию.

"Во-первых, близится 300-летие Перми, и прежним губернатором заявлено большое количество амбициозных проектов, на реализацию которых осталось не так много времени. Поэтому главной задачей <…> станет консолидация усилия всех элит, чтобы все инвестиционные проекты были реализованы. У нового врио губернатора неплохие контакты на федеральном уровне, он долгое время работал в федеральных структурах ФАС, поэтому я считаю, что во взаимодействии с федеральной властью проблем никаких не возникнет", - сказал ТАСС депутат Пермской городской думы от ЛДПР Илья Лисняк.

Важно пермское происхождение

Махонин родился в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области, ему 37 лет. Депутат Законодательного собрания Пермского края от партии "Справедливая Россия" Дарья Эйсфельд называла его "незаурядным человеком" и подчеркнула, что уже в 27 лет он стал руководителем УФАС по Пермскому краю. "Это показатель его знаний и навыков <…> В целом, новый врио - человек открытый, общительный, он знаком со многими в Перми", - сообщила она ТАСС.

По словам Ильм Лисняка, Махонин зарекомендовал себя как "компетентный и работоспособный специалист, грамотный управленец". "Все опасались, что назначат "варяга", но он наш земляк, и уверен, что элита и жители, что самое важное, благосклонно воспримут кандидатуру нового врио губернатора", - добавил депутат.

Дмитрий Махонин является одной из наиболее оптимальных кандидатур для работы на посту главы региона, считает член регионального штаба ОНФ, и.о. председателя Пермской краевой организации Союза журналистов России Игорь Лобанов. "Очень важно, что он имеет пермское происхождение, родом из Чердынского района <…> У него будет поддержка со стороны наших федеральных пермяков - Юрия Трутнева (ныне полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе) и Максима Решетникова", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по мнению Лобанова, Махонину предстоит сформулировать свое отношение к тем реформам, которые запустил в регионе его предшественник. "Решетников запустил очень много сложных реформ, которые стартовали одновременно - это муниципальная, предпринимательская реформа, отмена ЕНВД, реформа по нестационарным торговым объектам, реформа в системе здравоохранения. Это все очень сложные процессы, их положительные результаты неочевидны, а негативные уже есть. <…> В этом смысле одна из основных задач Махонина - сформулировать свое отношение к тем процессам, которые запустил Решетников, но не успел завершить и обозначить то, как он будет с ними работать: доводить до логического конца, останавливать или развивать каким-то иным способом, с корректировками, с учетом общественного мнения это будет для него наиболее сложный вызов", - добавил Лобанов, предположив, что кардинальных изменений произойти не должно и новый врио главы региона будет придерживаться стратегического направления, выбранного ранее.

Эйсфельд также выразила надежду, что Махонин продолжит социальную политику своего предшественника. "В утвержденном на ближайшую трехлетку [бюджете] расходы на социалку превышают 70%, [из них] 50% - на медицину. Не менее важна и тема экологии, отраженная в нацпроектах. Предполагаю, что она так же будет продолжена Дмитрием Николаевичем [Махониным]", - отметила она.