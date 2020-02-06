Цифровой участок на выборах в 2020 году охватит более 250 избирательных кампаний

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Каждый цифровой избирательный участок, который планируется использовать на выборах в единый день голосования 13 сентября 2020 года, сможет охватить более 250 избирательных кампаний. Об этом ТАСС в четверг сообщил заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев.

Группа депутатов в четверг внесла в Госдуму законопроект о продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах в нижнюю палату седьмого созыва, выборах высших должностных лиц регионов и выборах в органы государственной власти субъектов РФ. Согласно документу, перечень цифровых избирательных участков утверждается решением Центральной избирательной комиссии РФ на основании предложений региональных избиркомов не позднее 20 мая 2020 года.

"Мы предполагаем, что более чем по 250 избирательным кампаниям смогут проголосовать избиратели на каждом цифровом избирательном участке [на выборах в 2020 году]. Мы не видим пока никаких технологических сложностей", - сказал Булаев.

По его словам, прототипы цифровых участков должны появиться в распоряжении Центризбиркома в марте-апреле текущего года. "Мы планируем, что в этом году будет около 1 тыс. цифровых участков. Мы надеемся, что "Ростех", в частности концерн "Автоматика", выполнят свои обязательства, и мы сможем дать возможность избирателям уже практически во всех регионах, а не только в Москве, проголосовать за кандидатов по своему региону или избирательному округу. Считаю, что данный эксперимент имеет право на жизнь и он расширяет возможности для реализации своего избирательного права избирателям вне зависимости от того, где они находятся", - отметил зампред ЦИК.

Он также выразил надежду, что в этом году комиссия сможет обеспечить на цифровых участках "не только участие в выборах кандидатов в главы регионов, но и кандидатов в законодательные собрания". "Но самое важное, что подать заявление можно будет не только на портале госуслуг, но и в МФЦ, в территориальных и участковых избирательных комиссиях и это, конечно, даст возможность избирателям реализовать свое право уже в зоне шаговой доступности", - заключил Булаев.

Эксперимент по цифровому голосованию прошел в Москве 8 сентября 2019 года - открылось 30 цифровых избирательных участков, оснащенных терминалами для голосования от концерна "Автоматика" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Терминалы позволили находящимся в Москве жителям других субъектов РФ принять участие в довыборах в Госдуму и выборах высших должностных лиц, проходивших в их регионах. Теперь же эксперимент пройдет по всей России.