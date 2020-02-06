Врио главы Чувашии назначил и.о. премьера кабмина региона министром экономразвития

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности председателя кабинета министров Чувашии Иван Моторин назначен в четверг исполняющим обязанности министра экономического развития и имущественных отношений республики. Об этом говорится в тексте указов, опубликованных на официальном портале органов власти Чувашии.

Врио главы Чувашии Олег Николаев 31 января объявил об отставке правительства республики. Все министры с этого дня работают в статусе исполняющих обязанности.

"Назначить Моторина Ивана Борисовича заместителем председателя кабинета министров Чувашской Республики - министром экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, освободив его от исполнения обязанностей председателя кабинета министров Чувашской Республики. <…> В соответствии со статьей 72 Конституции Чувашской Республики, исполнение обязанностей председателя кабинета министров Чувашской Республики возлагаю на себя", - говорится в тексте документов.

Указы вступают в силу со дня его подписания. Ранее в четверг от исполнения обязанностей министра экономического развития, промышленности и торговли был освобожден Павел Валерьевич Иванов. Позднее врио главы Чувашии подписал указ переименовании ведомства в министерство экономического развития и имущественных отношений республики, передав ему функции министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии в сфере туризма.

В четверг Николаев также подписал распоряжение о возложении временного исполнения обязанностей министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии на заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Сергея Яхатина. Прежний глава ведомства Александр Николаев 6 февраля был освобожден от должности.

Президент России Владимир Путин 29 января подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. Ранее Игнатьева исключили из "Единой России" после скандального инцидента, когда он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Временно исполняющим обязанности руководителя республики был назначен депутат Госдумы Олег Николаев, он будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного руководителя республики. Выборы в регионе должны пройти в единый день голосования, 13 сентября 2020 года.