Путин обсудит с Лукашенко актуальные темы российско-белорусского сотрудничества

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 7 февраля в Сочи переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом.

"Имеется в виду обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства", - сообщила в четверг пресс-служба Кремля, анонсируя предстоящий визит белорусского лидера.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что этой встрече президентов "предшествовали не прекращавшиеся контакты на рабочем уровне" между представителями двух стран. "Они [контакты] не прекращаются", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Нефтяной кризис в Белоруссии

Белоруссия накануне Нового года не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают при минимальной загрузке. Закупка сырья осуществляется по договоренности с нефтяными компаниями группы "Сафмар" российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

Лукашенко распорядился начать импорт нефти от альтернативных поставщиков. Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что правительство направило коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии. В настоящее время Минск также хочет получить от России компенсацию за налоговый маневр, который приведет в 2024 году к мировой цене на поставки нефти из РФ для Белоруссии. По оценке Минска, потери в 2019 году составили около $330 млн.

В настоящее время страны ведут непростые переговоры по поставкам нефти в республику в 2020 году, которые практически отсутствуют из-за разногласий по цене сырья. Кроме того, остается неопределенность по условиям поставки и российского газа с 1 марта. В конце декабря прошлого года была достигнута договоренность о сохранении на январь-февраль 2020 года прошлогодней цены газа для Белоруссии - $127 за 1 тыс. кубометров. Минск намерен добиваться снижения цены, при этом президент Белоруссии заявлял, что РФ хочет повысить его стоимость до $152 за 1 тыс. кубометров.

Сам Лукашенко 4 февраля заявил, что "момент истины наступил". Он добавил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам и отметил, что нужно решить вопрос с премиями компаний. При этом белорусский лидер сделал акцент на том, что в настоящий момент нужно думать о будущем отношений России и Белоруссии. "Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя - вот в чем вопрос", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Белоруссия хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом. "Но если вы пообещали за пять лет, когда "Белтрансгаз" купили, вывести нас на внутрироссийские цены - так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли", - отметил белорусский лидер.

В свою очередь Министерство энергетики России считает, что вопрос цены нефти, поставляемой Белоруссии, является исключительно коммерческим, и решать его должны между собой компании. Такое мнение журналистам высказал министр энергетики РФ Александр Новак.

"Между "Белнефтехимом" и нашими нефтяными компаниями ведутся коммерческие переговоры, это вопрос чисто коммерческий. Мы [Минэнерго РФ] в этом не участвуем, потому что всегда и ранее это были коммерческие переговоры. Мы не можем указывать компаниям в рыночной ситуации, по каким ценам продавать", - отметил он. Однако ранее глава одной из крупнейших российских компаний "Лукойл" Вагит Алекперов сообщал ТАСС, что не планирует как-либо компенсировать потери Белоруссии из-за налогового маневра в нефтяной отрасли и возобновлять поставку нефти на НПЗ страны на льготных условиях.