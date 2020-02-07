Лавров в ходе первого за девять лет визита в Каракас будет принят Мадуро

КАРАКАС, 7 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу проведет в Каракасе переговоры с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес и своим коллегой Хорхе Арреасой. Кроме того, он будет принят президентом страны Николасом Мадуро. Венесуэла станет последним пунктом в рамках латиноамериканского турне главы МИД РФ.

Предыдущий его визит в эту страну состоялся в августе 2011 года, когда ее возглавлял Уго Чавес, а венесуэльским дипведомством руководил нынешний президент. С тех пор прошло девять лет, многое изменилось для обеих стран, но неизменным остались искренне дружественные отношения. С 2013 года Мадуро шесть раз посещал Москву. Регулярно поддерживаются связи между профильными ведомствами и по линии парламентов.

Сам Лавров лишь за последний год дважды встретился в Москве с исполнительным вице-президентом Венесуэлы, регулярны контакты и с главой МИД.

Как сообщили в российском дипведомстве, ожидается, что в ходе предстоящих встреч стороны обсудят урегулирование политических разногласий в стране, а также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международных площадках.

Внутриполитические вызовы

Одной из основных тем переговоров станет ситуация, сложившаяся в Боливарианской Республике после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны. С самого начала ему выразили свою поддержку США, а затем и некоторые другие страны. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и объявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами. Россия с самого начала поддерживала законные власти и настаивала на политическом решении разногласий путем внутривенесуэльского диалога в конституционном русле.

Такой диалог был начат в Осло при посредничестве Норвегии, но конкретных результатов он не принес - стороны сильно расходились в подходах и взглядах, и по инициативе Гуайдо диалог был прерван. Тем не менее недавно председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо заявил, что власти готовы вернуться за стол переговоров с представителями национальной оппозиции и обсудить различные точки зрения относительно будущего страны.

Вашингтон же продолжает попытки вмешиваться в ситуацию в республике, продвигая свою "кампанию максимального давления". К примеру, в среду президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Гуайдо, а после встречи написал в Twitter, что Соединенные Штаты продолжат работать с партнерами в регионе "с целью противостояния незаконной диктатуре в Венесуэле". Российская сторона расценивает подобные действия, нацеленные на смещение неудобных режимов в некоторых странах Латинской Америки, как попытку возродить доктрину Монро.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны на предстоящих переговорах намерены обсудить текущее положение дел в этом вопросе и перспективы нахождения политического решения внутренних разногласий "без деструктивного, тем более силового, вмешательства извне".

Партнерские отношения

В последние годы все более тесными становятся экономические связи между Россией и Венесуэлой. Показательным считается именно сотрудничество в нефтегазовом секторе. Осенью 2019 года венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA открыла свое представительство в Москве. А одним из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, который реализует несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с PDVSA, является российская компания "Роснефть". Присутствие "Роснефти" в республике стало беспокоить США, где заявили о возможности введения санкций в отношении компании за поддержку правительства Мадуро.

Ожидается, что на предстоящих в Каракасе встречах будут обсуждаться шаги по дальнейшей координации двустороннего взаимодействия на международной арене и противодействие незаконно введенным санкциям, ухудшающим социально-экономическое положение Венесуэлы, чья экономика во многом обеспечивается доходами от продажи энергоносителей.

Россия старается поддерживать оказавшуюся в заложниках санкций страну и является одним из ее крупнейших кредиторов. В 2011 году Москва выделила Каракасу кредит в размере $4 млрд для финансирования поставки российской промышленной продукции. Долг неоднократно реструктурировали, последний раз - 15 ноября 2017 года, когда был подписан двусторонний межправительственный протокол. Российские власти заявляют, что платежи поступают своевременно.

Кроме того, РФ оказывает Венесуэле и гуманитарную помощь. Так, в 2018 году безвозмездно было передано 110 российских специализированных медицинских модулей с медикаментами и расходными материалами, предназначенными для 10 ведущих клиник в пяти крупных городах республики, включая столицу, а в 2019 году за счет российского взноса во Всемирную организацию здравоохранения в Венесуэлу поставлены две крупные партии лекарственных препаратов.

Заметное место в сотрудничестве двух стран занимает также и военно-техническое сотрудничество. В ходе последнего заседания межправительственной комиссии в Каракасе были обновлены договоренности в этой сфере. В 2020-2021 годах должно быть завершено строительство в Венесуэле заводов по лицензионному производству автоматов АК-103 и боеприпасов к ним. Вопросы ВТС на предстоящих встречах также будут обсуждаться.

Стороны рассмотрят взаимодействие и по другим направлениям сотрудничества, в частности в области энергетики, горнодобывающей промышленности, транспорта, сельского хозяйства, медицины, фармацевтики.