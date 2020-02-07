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Лавров заявил, что у России и Мексики есть перспективы сотрудничества в сфере ВТС

Мехико может закупить около 50 вертолетов российского производства, отметил глава МИД России

МЕХИКО, 7 февраля. /ТАСС/. Россия и Мексика способны расширить сотрудничество в военно-технической сфере. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Мексику.

"У нас есть неплохие заделы в сфере военно-технического сотрудничества. В Мексике работают около 50 вертолетов российского производства, функционирует и центр их обслуживания, и центр подготовки пилотов", - сказал он.

Мексика рассматривает возможность заключения новых контрактов с "Рособоронэкспортом" на поставку военных вертолетов, заявил Лавров. "Что касается перспектив, то на рассмотрении мексиканской стороны находится конкретное предложение "Рособоронэскпорта", в том числе, по предварительным контрактам в сфере поставок вертолетов", - сказал он.

Лавров добавил, что в Мексике уже есть порядка 50 вертолетов Ми-8 и Ми-17. Министр отметил, что российские вооружения хорошо известны в странах Латинской Америки.

"Наша военно-техническая продукция имеет хорошую репутацию. Многие латиноамериканские страны ценят и качество, и условия, по которым эта продукция поставляется, ее цену и возможность гарантийного обслуживания", - сказал глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичМексикаРоссия
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