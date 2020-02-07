Лавров: РФ наблюдает попытки спровоцировать силовое вмешательство в ситуацию в Венесуэле

МЕХИКО, 7 февраля. /ТАСС/. Попытки спровоцировать предлоги для силового вмешательства в ситуацию в Венесуэле продолжаются, такой сценарий неприемлем. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Мексику.

"И Россия, и Мексика выступают за то, чтобы все проблемы этой страны решались не на основе доктрины Монро, как мы слышим из Вашингтона об этих намерениях, не на основе попыток спровоцировать силовое противостояние, чтобы иметь предлог для вооруженного вмешательства, а исключительно мирными способами, через диалог всех политических сил", - сказал глава дипведомства.

Он отметил, что Мексика поддерживала инициативу Норвегии по продвижению "процесса Осло" по диалогу между правительством и оппозицией Венесуэлы. "К сожалению, из-за капризов самопровозглашенного господина [Хуана] Гуайдо этот процесс сейчас застрял", - добавил Лавров.

"Но есть позитивные сдвиги. Имею в виду национальный диалог, который начат между правительством президента [Николаса] Мадуро и патриотически настроенными оппозиционерами. Понятно, что он не охватывает все политические силы страны, - продолжил министр. - Мы, как и Мексика, выступаем за то, чтобы он стал более инклюзивным".

"Решить за венесуэльцев их проблемы никто не сможет, но помешать им договариваться - вполне возможно. И мы наблюдаем такие попытки, нацеленные на то, чтобы спровоцировать предлоги для силового вмешательства, - сказал Лавров. - У России с Мексикой единая позиция о том, что это будет категорически неприемлемо".

Москва и Мехико разделяют общие позиции по нормализации обстановки в Венесуэле. "Сошлись во мнении, что все попытки реанимировать неоколониальные доктрины типа Доктрины Монро, повторять сценарии печально известных цветных революций чреваты опасным ростом напряженности, - сказал он. - С общих позиций, в частности, мы выступили по ситуации в Венесуэле и вокруг нее. Как и Россия, Мексика выступает за решение всех проблем, которые в этой стране существуют и накапливаются, исключительно через диалог между правительством и оппозицией".

Россия не считает полезной и продуктивной инициативу, направленную на отстранение президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти. "Предложений мы не возим в другие столицы, мы всегда уважаем тех партнеров, с которыми мы имеем диалог", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, какие предложения Россия может привезти в Каракас.

"Вы начали свой вопрос с фразы о том, не может ли Россия согласовать условия для ухода Мадуро. Мы это проходили, вокруг этого формировалась инициатива Евросоюза, вокруг этого формировалась инициатива так называемой Группы Лимы, - продолжил глава МИД РФ. - Мы не считаем подобные инициативы полезными и продуктивными".