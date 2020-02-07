Лавров заявил, что Россия находится в контакте с Турцией по ситуации в Идлибе

МЕХИКО, ‪7 февраля‬. /ТАСС/. Москва и Анкара обсуждают складывающуюся ситуацию в провинции Идлиб. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Мексику.

"Мы находимся в контакте с турецкими коллегами. У нас есть с ними договоренности, которые четко прописывают режим зоны деэскалации в [провинции] Идлиб, где наши турецкие коллеги обязались размежевать вооруженную оппозицию от террористов из "Хайат Тахрир аш-Шам" (новое название запрещенной в РФ террористической организации "Джебхат ан-Нусра" - прим. ТАСС)", - сказал он.

"К сожалению, террористы пока правят бал, поэтому данные обязательства все-таки надо выполнить. И мы об этом говорили с моим коллегой, министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, на днях он мне звонил, а на следующий день телефонный [состоялся] разговор президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, - продолжил министр. - Второе обязательство - это необходимость создания внутри идлибской зоны деэскалации, так называемой, полосы, где не будет никаких вооружений, это тоже было согласовано, пока эта цель не достигнута".

Лавров отметил, что военные России и Турции решают конкретные задачи "на земле" в развитие договоренностей Путина и Эрдогана.

"Но все, что делается по подавлению террористов, делается законно, потому что никакие договоренности по Идлибу, которые касаются режима прекращения боевых действий, не затрагивают террористов. Они вне закона и вне любых договоренностей", - подчеркнул глава МИД РФ.