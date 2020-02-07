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Лавров: США обещают ответить на предложение РФ подтвердить недопустимость ядерной войны

МЕХИКО, 7 февраля. /ТАСС/. США пообещали вскоре ответить России на ее предложение подтвердить недопустимость ядерной войны. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Мексику.

"Мы делаем все, чтобы великие державы, в том числе Россия и Соединенные Штаты, осознали свою ответственность за недопущение глобального конфликта <...> Предложение находится на столе, Соединенные Штаты нам обещают вскоре дать ответ. Будем надеяться, что он будет позитивным", - заявил Лавров", - сказал министр.

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