Лавров: Мексика вполне может занять место в СБ ООН на ближайшие два года

МЕХИКО, 7 февраля. /ТАСС/. Россия не видит препятствий для консенсусного избрания Мексики непостоянным членом Совета Безопасности ООН на очередной двухлетний период и готова к тесному взаимодействию. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Мексику.

"Кандидатура Мексики в СБ ООН на 2021-2022 годы была одобрена группой латиноамериканских и карибских государств, - отметил он. - Ничто не мешает принятию консенсусом резолюции о членстве Мексики в СБ ООН, и мы рассчитываем, что будем еще более тесно взаимодействовать с нашими мексиканскими друзьями в ООН, когда в дополнение к другим проблемам, рассматриваемым и на Генеральной Ассамблее, и в других структурах, они еще будут и непосредственно вовлечены в работу Совета Безопасности".

Глава российского дипведомства обратил внимание, что "Мексика - одна из ведущих стран региона", которая "имеет безупречную репутацию в том, что касается подходов к международным проблемам и в сфере стратегической стабильности, и в сфере нераспространения ядерного оружия, и, самое главное, в сфере уважения основополагающих принципов Устава ООН".