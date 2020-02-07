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Лавров заявил, что США "науськивают" своих собеседников против России и Китая

Авторитет завоевывается силой убеждения, а не грубым шантажом и санкциями, отметил глава российского МИД
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© МИД РФ/ТАСС

МЕХИКО, 7 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что им можно все в любом регионе мира, и при этом пытаются столкнуть своих партнеров с Россией и Китаем. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Мексику.

"Американские коллеги, к сожалению, считают, что им можно все, но при этом, как у нас говорят, науськивают всех своих собеседников против России и, наверное, против Китая, но против России точно, - сказал он. - Это - не те методы, которыми можно завоевывать авторитет. Авторитет завоевывается силой примера, силой убеждения, а не грубым шантажом, диктатом и санкциями".

Лавров напомнил о заявлении представителя Совета старшего директора по Южной и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Лизы Кертис о целях недавнего визита госсекретаря США Майкла Помпео в Казахстан и Узбекистан. Как указал глава МИД РФ, Кертис утверждала, что Вашингтон не пытается соревноваться с Россией за влияние в Центральной Азии, но хочет дать странам региона альтернативу и продолжить защищать их способность оставаться суверенными и независимыми. "Если вы вместо США поставите Россию, а вместо Центральной Азии - Латинскую Америку, я готов подписаться под каждым из этих слов, - сказал Лавров. - Другое дело, что на практике наши американские коллеги, продвигая такие абсолютно правильные тезисы, считают, что они имеют право присутствовать, где они хотят, а в Западном полушарии присутствовать могут только они".

Глава МИД РФ также напомнил о словах бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который заявлял, что никто, прежде всего, Россия и Китай, не должны вмешиваться в дела стран в Западном полушарии. "Должна [в этой ситуации] каким-то образом сработать инстинктивная гордость стран региона за свою независимость, за те успехи, которые были достигнуты после обретения независимости странами Латинской Америки и Карибского бассейна, - указал Лавров. - Россия в Латинской Америке или в любом другом регионе мира никогда не дружит ни с кем против кого-то".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияКитай
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