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Лавров прибыл в Каракас с рабочим визитом

Главу МИД России в аэропорту вместе с делегацией встречал венесуэльский коллега Хорхе Арреаса

КАРАКАС, 7 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу прибыл в столицу Венесуэлы, которая станет последним пунктом посещения в рамках турне по странам Латинской Америки, сообщает корреспондент ТАСС. Прошлый его визит в Боливарианскую республику состоялся в августе 2011 года.

В столичном аэропорту Лаврова вместе с делегацией встречал венесуэльский коллега Хорхе Арреаса. Позднее российского министра примет президент Венесуэлы Николас Мадуро. Также запланированы переговоры с исполнительным вице-президентом республики Дельси Родригес и главой МИД.

Теги
Мадуро, НиколасЛавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссия
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