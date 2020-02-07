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Отставки и назначения
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Бывший глава Минкавказа Чеботарев назначен замглавы Минэкономразвития

Ранее сообщалось, что 21 января Владимир Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа
Замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Чеботарев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Чеботарев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший глава Минкавказа Сергей Чеботарев назначен заместителем министра экономического развития, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.

"Назначить Чеботарева Сергея Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации", - говорится в документе.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин 21 января упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа, которое возглавлял Чеботарев. Правопреемником Минкавказа было назначено Минэкономразвития.

Тогда же был подписан указ о назначении новым главой Минэкономразвития губернатора Пермского края Максима Решетникова, который сменил на этом посту Максима Орешкина, позже ставшего помощником главы государства.

Теги
РоссияОтставки и назначения
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