Полпред президента в ПФО представил врио главы Пермского края Дмитрия Махонина

ПЕРМЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров в пятницу представил властям и общественности Пермского края временно исполняющего обязанности главы региона Дмитрия Махонина, которого назначили на эту должность после перехода прежнего губернатора Максима Решетникова на пост министра экономического развития РФ, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

"Уважаемый Дмитрий Николаевич, вам предстоит большая работа, у вас есть возможность проявить свои профессиональные, деловые и личные качества. Президент РФ Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию сформулировал задачи по качественному улучшению жизни в регионах. Успешная реализация задач, которые поставлены в послании, позволит решить насущные проблемы в крае", - сказал Комаров.

"Конкуренция во всем"

Махонин в свою очередь заявил, что приоритетом в его работе станет развитие конкуренции в экономике, а также в социальной и политической сферах.

"Конечно же, одним из основных приоритетов в моей деятельности будет являться лозунг: "Конкуренция во всем". Конкуренция в экономике, образовании, в социальной жизни, политической жизни. Мы должны это четко понимать. Без конкуренции будет стагнация", - отметил он.

По словам Махонина, планирование развития края должно осуществляться минимум на 8-10 лет. "Только тогда наступит стабильность и люди почувствуют, что в крае идут позитивные изменения", - подчеркнул Махонин.

Поддержка инвестиционного бума

Врио губернатора Пермского края заявил, что регион переживает сейчас инвестиционный бум, и отметил, что намерен поддерживать привлечение инвестиций в край.

"Очень важным будет привлечение инвестиций и поддержка темпов привлечения инвесторов. Я не побоюсь сказать, что сейчас в регионе инвестиционный бум и развитие нефтехимических производств, и развитие прочих сфер деятельности - они мне, в принципе, по работе знакомы", - сказал журналистам Махонин.

Он также отметил, что его задача - "ни в коем случае не остановить, а может быть, где-то прибавить темп" по тем процессам и инициативам, которые сейчас реализуются.

"В первую очередь надо познакомиться с членами правительства, надо обсудить некоторые вопросы с политическими силами региона, с политическими партиями, депутатами заксобрания, встретиться с главами [районов]", - сказал журналистам врио губернатора. При этом он воздержался от ответа на вопрос, планирует ли участвовать в выборах главы региона.

В четверг, 6 февраля, президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Он будет занимать пост врио главы региона до вступления в должность нового избранного руководителя. Выборы в крае должны пройти в единый день голосования, 13 сентября 2020 года.

Махонин занимал должность начальника регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы, куда перешел с должности начальника управления ФАС по Пермскому краю.

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