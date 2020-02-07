Крашенинников считает, что вносить понятие "русские" в Конституцию не следует

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Понятие "многонациональный народ" в преамбуле Конституции РФ не следует менять на "русские". Такое мнение высказал в пятницу глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в конституции Павел Крашенинников в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Мне на данный момент больше нравится [понятие] "многонациональный народ". Я воспитывался в такой семье, где все были вместе, это моя точка зрения. Мне кажется, не надо такое деление делать, здесь уже все очень корректно", - сказал он, комментируя предложение депутата Госдумы Константина Затулина внести в преамбулу Конституции РФ понятие "русские".

Ранее Затулин предложил внести в начало преамбулы вместо прежней следующую формулировку: "Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле".