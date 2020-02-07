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Путин и Лукашенко больше часа общались тет-а-тет в Сочи

Переговоры президентов России и Белоруссии продолжаются

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко продолжают переговоры в расширенном составе, несмотря на отсутствие части российской делегации, самолет с которой не смог приземлиться в Сочи из-за погодных условий.

"К сожалению, наша делегация не смогла пока добраться до нашей встречи. Надеюсь, погодные условия позволят, и они [члены делегации] чуть попозже приедут, - сказал Путин в начале беседы. - Мы пока можем начать нашу дискуссию, пообсуждать наши текущие дела, выйдем и за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными".

Он отметил, что уже провел переговоры с Лукашенко в формате тет-а-тет. "У нас вопросов много, мы с Александром Григорьевичем почти час или полтора [беседовали в формате один на один], затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес", - добавил Путин.

"Поэтому сейчас можем продолжить в более широком составе, а потом еще подождем наших коллег и перейдем ко второму раунду. Думаю, сегодняшний день, безусловно, будет полезным", - резюмировал российский лидер.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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