Правительственная делегация вылетела в Сочи из аэропорта в Минеральных Водах

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 7 февраля. /ТАСС/. Самолет Специального летного отряда "Россия" с частью российской делегации на борту вылетел в Сочи после полуторачасовой дозаправки в аэропорту Минеральных Вод. Трудности возникли из-за погодных условий.

Спецборт не смог приземлиться в аэропорту Адлер из-за сильного попутного ветра и низкой видимости. Как сообщил капитан воздушного судна, было решено уйти на запасной аэродром в Минеральных Водах.

Позже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, также находящийся на борту, заявил журналистам, что после дозаправки будет принято решение о дальнейшем пункте назначения. Выбор был возвращаться в Москву или все же вылететь в Сочи.

На переговорах с белорусским лидером Александром Лукашенко в узком составе Владимир Путин выразил надежду, что российская делегация все же сможет добраться до Сочи. "К сожалению, делегация наша не смогла добраться пока до нашей встречи. Надеюсь, что погодные условия позволят и они чуть попозже приедут", - сказал российский лидер на встрече с Лукашенко. Путин пообещал "второй раунд" переговоров, после того, как все соберутся в полном составе.

На борту самолета помимо Пескова находятся вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.