Посол РФ считает, что Пхеньян рано или поздно продемонстрирует обещанное новое вооружение

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Посол России в КНДР Александр Мацегора считает, что Пхеньян рано или поздно продемонстрирует новое стратегическое вооружение, как это обещал лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Руководитель КНДР всегда выполняет свои обещания. Если он сказал, что вскоре продемонстрирует новое стратегическое оружие, значит это обязательно рано или поздно произойдет, - заявил дипломат в интервью ТАСС. - В контактах с нами корейские дипломаты неизменно ссылаются на материалы пленума ЦК ТПК [Трудовой партии Кореи], в которых четко и недвусмысленно говорится о том, что КНДР продолжит укрепление своего государственного потенциала сдерживания".

По его словам, вопрос о том, когда Пхеньян покажет свои новые возможности, зависит от многих факторов. "Во-первых, само "изделие" должно быть готово к испытанию, - пояснил Мацегора. - Во-вторых, принимаются во внимание внешние обстоятельства. Какие-то из них могут ускорить проведение эксперимента, например, начало совместных учений на Юге или, скажем, блокирование американцами российско-китайского проекта резолюции в Совбезе ООН. Какие-то, наоборот, могут отложить его, например, если первый замгоссекретаря США Стивен Бигэн заявит о готовности американцев для нормализации отношений с КНДР предложить, как здесь говорят, "новый метод подсчета".

"Как бы то ни было, Москва продолжит продвигать наши совместные с китайскими партнерами резолюцию и поэтапный План действий по комплексному параллельному урегулированию проблем Корейского полуострова, будет убеждать все стороны воздерживаться от резких шагов, способных накалить обстановку, - подчеркнул посол. - Добиться этого непросто, но, как говорится, надежда умирает последней".

1 января Ким Чен Ын заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение. По его словам, КНДР продолжит разработку стратегического вооружения, если Вашингтон не прекратит враждебную политику в отношении Пхеньяна.