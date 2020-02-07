Посол РФ в Пхеньяне считает, что Россия пока проигрывает Китаю в торговле с КНДР

"К сожалению, следует признать, что наши связи в практических областях, имею в виду в первую очередь взаимную торговлю, действительно остаются минимальными, - сказал он. - Выделю две основные причины. Главная - режим жестких международных рестрикций в отношении КНДР, а также американские вторичные санкции против любого смельчака, решившегося на какое бы то ни было сотрудничество с Пхеньяном, даже если оно не противоречит резолюциям СБ ООН. Российский бизнес, особенно крупный, глубоко интегрированный в глобальную финансовую систему, опасается рисковать и избегает контактов с северокорейскими компаниями".

Вторая причина - близость Китая, который может как поглотить, так и поставить любой товар, причем в каком угодно количестве. "Китайские фирмы, в основном из числа небольших, не имеющих связей с американским рынком, пользуются доступом к дешевым кредитам, поэтому готовы экспортировать на условиях рассрочки платежей, не гонятся за большой маржой и находят разнообразные способы торговать с КНДР, не нарушая буквы санкционных запретов, - продолжил он. - Так что пока мы в этом смысле проигрываем китайским партнерам. Надеюсь тем не менее, что не за горами то время, когда нынешний глубокий спад в российско-корейском экономическом взаимодействии будет преодолен"

Мацегора отметил, что отношения между Москвой и Пхеньяном - зрелые и абсолютно искренние, а уровень взаимопонимания - предельно высокий. "Теперь, когда они (отношения между Россией и КНДР - прим. ТАСС) свободны от идеологических обременений, от менторства со стороны КПСС и от претензий по поводу нашей недостаточной материальной поддержки "форпоста социализма на Дальнем Востоке" со стороны Пхеньяна, стало очевидно, что российско-северокорейское сотрудничество предопределено непоколебимыми геополитическими факторами и глубокими историческими традициями", - добавил он.