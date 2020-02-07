Турчак: единороссы стали эффективнее в регионах, где губернаторы возглавили реготделения

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 7 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" стала эффективнее работать в регионах, где губернаторы возглавили региональные отделения партии. Об этом сообщил ТАСС секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

"Я оценку губернаторам, с точки зрения хозяйственного руководства, давать не могу, а, с точки зрения обновления партии, придания нового импульса в работе, да, безусловно, это решение пошло в плюс", - сказал секретарь генсовета партии. Отвечая на вопрос о том, стала ли "Единая Россия" работать эффективнее в регионах, где губернаторы возглавили реготделения, он сказал: "Да, стала".

В пятницу в Железноводске прошло заседание Северо-Кавказского и Южного межрегиональных координационных советов партии.

24 октября 2019 года президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии. Речь идет о главах Адыгеи - Мурате Кумпилове, Башкирии - Радии Хабирове, Кабардино-Балкарии - Казбеке Кокове, Якутии - Айсене Николаеве, губернаторах Приморского и Ставропольского краев Олеге Кожемяко и Владимире Владимирове. Руководителями региональных отделений единороссов стали также губернаторы Кировской области Игорь Васильев, Нижегородской - Глеб Никитин, Новосибирской - Андрей Травников, Самарской - Дмитрий Азаров, Брянской - Александр Богомаз, Мурманской - Андрей Чибис и врио главы Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее в "Единой России" существовала практика, когда главы субъектов РФ возглавляли ее региональные отделения, однако затем она была прекращена.