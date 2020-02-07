Российская делегация прибыла в Красную Поляну на переговоры с Лукашенко

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Российская правительственная делегация прибыла в Красную Поляну, где проходят переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич присоединились к переговорному процессу.

В общей сложности дорога из Москвы до Красной Поляны заняла более девяти часов. Задержка правительственного рейса, а также уход на запасной аэродром в Минеральные Воды были вызваны неблагоприятными метеоусловиями в Москве и Сочи.