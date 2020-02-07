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Кризис в Сирии

МИД РФ: Россия и Иран подтвердили настрой на взаимодействие в рамках астанинского формата

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Ирана в РФ Казем Джалали в ходе беседы выразили поддержку налаживанию работы конституционного комитета в Женеве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Ирана в РФ Казем Джалали обсудили в пятницу ситуацию в Сирии и подтвердили обоюдный настрой на продолжение взаимодействия по сирийской проблематике в рамках астанинского формата (Россия, Иран, Турция). Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили ряд актуальных вопросов международной и региональной проблематики, в том числе складывающуюся ситуацию вокруг Сирии, выразили поддержку налаживанию работы конституционного комитета в Женеве, - сообщили в дипведомстве. - Подтвержден обоюдный настрой на продолжение плодотворного взаимодействия в рамках астанинского формата".

В четверг официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что новая встреча по Сирии в астанинском формате может состояться в марте этого года. Последний саммит астанинского формата прошел в Турции в середине сентября прошлого года. Контакты между тремя странами также поддерживаются в рамках встреч высокого уровня по Сирии в Нур-Султане, последняя из которых состоялась 10-11 декабря 2019 года. На ней было принято решение провести следующий саммит в астанинском формате в марте 2020 года.

Теги
ИранСирияТурцияРоссияКризис в СирииВершинин, Сергей Васильевич
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