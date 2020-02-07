Лавров встретился с исполнительным вице-президентом Венесуэлы

КАРАКАС, 7 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эти минуты встречается с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес, передает корреспондент ТАСС.

Переговоры проходят в закрытом формате.

В начале встречи российский министр подчеркнул важность договоренностей на высшем уровне, достигнутых в ходе визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию в прошлом году. "Тогда были согласованы дополнительные формы и новые механизмы нашего сотрудничества, которые призваны оградить экономические отношения между Россией и Венесуэлой от незаконного вмешательства Соединенных Штатов, которые пытаются диктовать свои условия другим государствам и распространять экстерриториально свое законодательство", - сказал Лавров. Он выразил надежду, что сопредседатели российско-венесуэльской межправкомиссии вице-премьер РФ Юрий Борисов и вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами продолжат работу "в русле договоренностей президентов".

До этого Лавров встретился с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой. Встреча проходила в доме приемов МИД Венесуэлы. Во внутреннем дворе здания, выполненном в колониальном стиле, российского министра встретил его коллега. Они обменялись рукопожатиями. Затем перед ними выступили ансамбль Национального оркестра Венесуэлы и танцоры. После этого министры отправились в комнату переговоров.

Позднее Лавров будет принят президентом Боливарианской республики.