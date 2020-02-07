В посольстве России в Сербии заявили о "коматозном состоянии" диалога по Косову

БЕЛГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Диалог между Белградом и Приштиной, осуществляемый при посредничестве Евросоюза, по существу заморожен. Об этом говорится в сообщении посольства России в Сербии, опубликованном в пятницу.

"Достигнутые договоренности [Брюссельские соглашения 2013 года] фактически остались на бумаге, ключевое обязательство Приштины по созданию Сообщества сербских муниципалитетов Косово до сих пор не реализовано. И именно из-за неспособности внешних факторов заставить Приштину выполнить эти договоренности брюссельский диалог впал в коматозное состояние. В этой связи, на наш взгляд, говорить о его успехе преждевременно", - говорится в заявлении.

Позиция РФ

Комментируя публикацию в албанской прессе, в которой резкой критике подверглось недавнее интервью российского посла в Белграде Александра Боцан-Харченко газете Blic, а также российские усилия в косовском урегулировании вообще, посольство еще раз напомнило о необходимости придерживаться резолюции 1244 СБ ООН и строить диалог между Белградом и Приштиной на ее основе.

"Готовы поддержать любую договоренность, которая будет отвечать интересам Белграда - в соответствии с международным правом Россия не признает односторонне провозглашенную "государственность" Косово, рассматривая Косово и Метохию как автономный край в составе Сербии. Отметим при этом, что компромисс между Белградом и Приштиной в обязательном порядке потребует утверждения в Совете Безопасности ООН до этого момента в силе остается резолюция 1244 СБ ООН, отменить ее может новое решение Совета. Согласно положениям резолюции, напомним, в Косово продолжает функционировать МООНК и другие международные присутствия, а ситуация в крае регулярно обсуждается в Совете Безопасности ООН. Тема - входит в повестку дня СБ ООН", - говорится в сообщении.

Говоря об усилиях Запада в косовском урегулировании, российское посольство сравнило их с "бегом на беговой дорожке". "Что касается повышенной дипломатической активности ряда международных игроков, то пока, признаем, происходящее больше напоминает упражнения на беговой дорожке - много энергозатрат без реального движения вперед", - говорится в заявлении.

Ранее в интервью Blic Боцан-Харченко заявил, что решение по Косову невозможно без России и ООН, а также указал, что косовское урегулирование "не имеет быстрых решений". Отвечая на вопрос, присоединится ли Россия переговорам по Косово, если Белград попросит об этом, российский дипломат ответил: "Если Белград позовет - да, но соглашение даже не рассматривается без России и одобрения Совбеза. А пока компромисса нет, остается резолюция СБ ООН 1244".

Основополагающие документы

Брюссельские соглашения - документ о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, заключенный 19 апреля 2013 года и состоящий из 15 пунктов. В соответствии с ним в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанном Косово.

Президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары только начали разрабатывать устав Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ), а затем приостановили этот процесс.

Резолюция Совбеза ООН 1244, принятая 10 июня 1999 года, подтверждает, что Косово и Метохия являются частью Сербии. Резолюция предусматривала прекращение боевых действий, вывод военных и полиции, демилитаризацию вооруженных формирований албанских боевиков, возвращение беженцев, обеспечение правопорядка, разминирование.

На основании документа была создана гражданская Миссия ООН в Косове (МООНК). Ей была поставлена цель создать временную администрацию, под управлением которой население Косово сможет пользоваться существенной автономией. МООНК наделена законодательными и исполнительными полномочиями, а также управляет судебной системой края.

Когда 17 февраля 2008 года власти Косова в одностороннем порядке объявили о независимости края, миссия в первую очередь стала концентрироваться на содействии обеспечению безопасности и правах человека.