МИД РФ: "вопиющие манипуляции" в ОЗХО не получают должной оценки из-за позиции Запада

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Брифинг в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по проблеме раскрытия конфиденциальной информации при подготовке доклада Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии по инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года был задуман для отвлечения внимания от проблемы вопиющих манипуляций и злоупотреблений в организации, которые не получают должной оценки из-за позиции западных стран. Как указывается в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ, итоги встречи демонстрируют тот факт, что ситуация в ОЗХО продолжает резко деградировать.

Результаты проводившегося расследования представил 6 февраля гендиректор Техсекретариата ОЗХО Фернандо Ариас Гонсалес.

"По итогам организованной Техсекретариатом встречи возникает стойкое ощущение, что и без того ненормальная ситуация в ОЗХО продолжает резко деградировать. Напрашивается логичный вывод: так называемый брифинг был задуман, чтобы отвлечь внимание от существа проблемы, а именно вопиющих манипуляций и злоупотреблений в ОЗХО, которые не получают должной оценки из-за позиции стран Запада, подменяющих в Гааге международное право некими ими же выдуманными правилами, - указали в дипведомстве. - Цель одна - окончательно превратить некогда авторитетную и сугубо специализированную техническую международную структуру в инструмент реализации геополитических замыслов США и их евроатлантических союзников".

Как отметили в МИД РФ, двум неназванным инспекторам ОЗХО вменяется целый набор нарушений: от разглашения служебной информации до несоблюдения политики конфиденциальности организации и пренебрежения кодексом поведения служащих Техсекретариата.

В министерстве указали на тот факт, что "расследование проводилось нанятыми гендиректором Техсекретариата ОЗХО со стороны "профессионалами" якобы для того, чтобы оно было по-настоящему "независимым" и "транспарентным". "На самом деле никакой ясности в суть этой весьма нелицеприятной для Техсекретариата истории так и не было внесено", - подчеркнули в МИД РФ. Там добавили, что тайной осталось и то, кто на самом деле проводил расследование.

Ответ на главный вопрос

В министерстве констатировали, что не было дано ответа на главный вопрос: соответствуют ли действительности представленные якобы "проштрафившимися" специалистами факты того, что выпущенный доклад был политически ангажирован на подтверждение версии о химической атаке правительственных сил в качестве оправдания для последовавшего без какого-либо расследования в нарушение Устава ООН и общепризнанных норм международного права ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля 2018 года.

В МИД РФ отметили, что на брифинге было заявлено о "безграничном доверии" к выводам заключительного доклада спецмиссии ОЗХО по Думе от 1 марта 2019 года. "Попутно выражалась "горячая признательность" помогавшим в расследовании странам. Судя по всему, речь шла в первую очередь о США, которые проинструктировали сотрудников ОЗХО, отрядив в ее штаб-квартиру в Гааге отдельную делегацию "экспертов", - добавили в дипведомстве. - Последние и "убедили" Техсекретариат ОЗХО не принимать во внимание многочисленные факты, доказывающие инсценировку химинцидента в Думе "Белыми касками".

"При этом руководство Техсекретариата полностью самоустранилось от какой-либо дискуссии и ответа на накопившиеся многочисленные вопросы делегаций государств - членов при ОЗХО", - подчеркнули в МИД РФ.