Путин и Лукашенко провели второй раунд переговоров

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров. По словам российского лидера, одна из главных целей этой встречи - познакомить белорусскую делегацию с новыми членами российского правительства.

"Как и договаривались, продолжаем нашу работу, второй тайм, так сказать, используя спортивную терминологию. Имею в виду, что мы спортом только что позанимались", - сказал российский лидер, открывая российско-белорусские переговоры в составе делегаций.

Путин отметил, что в первой части двусторонних переговоров, которая состоялась днем в пятницу, 7 февраля, пока часть российской делегации не могла из-за плохих метеоусловий добраться в Сочи из Москвы, стороны "довольно подробно поговорили о всех вопросах, которые стоят в повестке дня". "Сейчас можно уточнить уже в расширенном составе и кроме всего прочего, я хочу, чтобы вы познакомились с новыми членами правительства России", - сказал Путин.

Лукашенко заявил, что "уже хорошо познакомился" с новыми членами российского кабмина. "Мы поговорили, всяких пакостей повспоминал из нашей общей давней истории, тоже им рассказал", - сказал он. "Это зря, надо помнить только хорошее", - смеясь, сделал замечание Путин. Лукашенко парировал в ответ, что его комментариев никто не слышал.

Поддержав своего визави, который в начале встречи начал использовать хоккейную терминологию, Лукашенко также заметил, что три тайма было отыграно на хоккейной площадке, не считая первого раунда переговоров. "У нас уже пятый тайм сегодня, так что мы плодотворно сегодня поработали и спасибо, что вы предложили провести эту встречу, чтобы познакомиться с членами правительства нового", - заключил Лукашенко.