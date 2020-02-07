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Политический кризис в Венесуэле
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Лавров заявил, что РФ готова поддерживать диалог по национальному примирению в Венесуэле

По словам главы МИД России, венесуэльцы устали от конфронтации, призывов к уличным протестам и угрозы интервенции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров МИД РФ/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© МИД РФ/ТАСС

КАРАКАС, 7 февраля. /ТАСС/. Россия готова приложить все необходимые усилия для поддержки работы венесуэльского Национального совета для диалога во имя мира, который остается единственным форматом контактов представителей власти и оппозиции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями совета.

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"Искренне хотел бы поблагодарить за приглашение выступить перед участниками круглого стола национального диалога. Это единственный действующий формат переговоров между правительством Венесуэлы и оппозицией. Все другие форматы, которые были испробованы, к сожалению, были прерваны из-за ультимативной позиции радикальной части оппозиции, которая больше озабочена своими собственными амбициями, нежели судьбами своей собственной страны и своего народа", - сказал он.

"Россия готова всемерно поддерживать вашу работу. Убежден, что, если наши усилия будут востребованы в той или иной форме, за нами дело не станет", - подчеркнул Лавров.

15 сентября 2019 года правительство Венесуэлы и ряд представителей оппозиции договорились о создании Национального совета для диалога во имя мира - постоянного органа, в рамках которого политические противники будут вести переговоры по широкому кругу вопросов.

Граждане устали от конфронтации

Лавров считает, что граждане Венесуэлы устали от конфронтации, призывов к уличным протестам и иностранной интервенции.

"Благодаря работе вашего круглого стола уже удалось согласовать целый ряд практических решений. Вы смогли договориться о выработке путей возврата в конституционное русло, преодоления раскола и возобновления участия депутатов-социалистов в работе Национальной ассамблеи, регулярные амнистии, обновление состава избирательного совета, обсуждение экономических реформ. Все это, у нас нет сомнений, вызывает большие симпатии среди венесуэльцев, которые явно устали от конфронтации и призывов к уличным протестам и иностранной интервенции", - подчеркнул глава МИД РФ.

"Очень важно, что в отличие от других переговорных форматов ваш круглый стол носит подлинно инклюзивный характер, поскольку он открыт, как мне сказали, и это подтверждается нашими контактами, для присоединения любых политических партий", - продолжил министр.

"Понятно, что это вызывает аллергию у радикальных оппонентов правительства и их зарубежных спонсоров, которые стремятся дискредитировать работу вашего диалога. Но я думаю, что эти попытки обречены на провал", - заявил дипломат.

Задача для патриотов

Все патриотически настроенные венесуэльцы должны поставить перед собой задачу по снятию ограничений, наложенных на Венесуэлу другими государствами, считает Лавров. "Мы абсолютно убеждены в том, что безотлагательная отмена санкций - одна из важнейших задач для всех патриотически настроенных венесуэльцев. Уверен, что участники круглого стола уделяют этой проблеме самое пристальное внимание", - заявил министр.

Россия, по его словам, осуждает применение против Венесуэлы санкционного давления, в результате которого страдают рядовые граждане страны. "Осуждаем мы и абсолютно нелегитимные рычаги финансово-экономического давления на Венесуэлу, имею в виду санкции, попытки экстерриториально применять национальные законодательства", - сказал Лавров.

"Ясно, что от этих санкций страдают прежде всего рядовые граждане вне зависимости от политических предпочтений", - отметил он. Министр добавил, что санкции стали основной причиной рецессии экономики Боливарианской республики.

Глава МИД РФ назвал подобное давление на Венесуэлу извне незаконным и указал, что целью введения ограничений была провокация социального взрыва в стране "через блокирование финансового, нефтяного золотодобывающего секторов венесуэльской экономики". "Особенно возмутительно то, что односторонние американские действия оказывают негативное влияние на реализацию социальных и гуманитарных проектов", - сказал он. Лавров привел в пример последствия банковских ограничений со стороны США, ставших причиной блокирования программы лечения онкобольных, которая осуществлялась через совместный проект Венесуэлы и Испании.

Министр подчеркнул, что Россия принципиально настаивает на том, что кризис в Венесуэле может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими методами, через инклюзивный диалог жителей страны и с учетом накопленного позитивного опыта предыдущих переговоров различных политических сил в стране.

Абсолютно недопустимые кампании

Россия считает абсолютно недопустимыми кампании с целью свержения законного правительства в Венесуэле и будет активно добиваться осуждения подобных сценариев мировым сообществом, отметил Лавров.

"К сожалению, тот кризис, который сейчас развернулся вокруг Венесуэлы, проистекает из попыток начать масштабную кампанию с декларированной целью свержения законного правительства, с задействованием всех опций, как говорят организаторы этой кампании, в том числе и применения силы, - сказал глава МИД РФ. - Считаем подобные сценарии абсолютно недопустимыми и будем активно добиваться того, чтобы они были осуждены мировым сообществом".

Лавров добавил, что эту линию Россия отстаивает в контактах и с США, и в Совете Безопасности ООН и требует от всех соблюдения международных обязательств по уставу всемирной организации, которые, среди прочего, требуют урегулирования всех споров мирным путем, и воздерживаться не только от применения, но и от угроз применения силы, и от вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Кроме того, глава МИД РФ указал, что Венесуэла является давним партнером России в Латинской Америке и в целом в мире.

"Нам импонирует самостоятельная линия вашей страны на международной арене, мы заинтересованы в том, чтобы Венесуэла, как и любая другая страна, была независимой, политически стабильной и успешно развивающейся", - сказал Лавров.

По мнению министра, парламентские выборы в Венесуэле в 2020 году - единственная возможность для радикальной оппозиции остаться в политике.

"Мы уверены, что амбиции отдельных политиков не должны доминировать над интересами всего общества. И, конечно, как вы и договорились, мы рассчитываем, что у вас будет общий подход к согласованию нового состава Национального избирательного совета и в Национальной ассамблее в 2020 году. Я уверен, что эти выборы - это единственная возможность для радикалов не лишить себя будущего в политической жизни Венесуэлы", - сказал он.

"Им предоставляется возможность вернуться в цивилизованное поле и принять участие в народном суде, если хотите, над политическими силами страны. Только народ может определить, как те или иные политики могут удовлетворять чаяниям страны и ее граждан", - продолжил министр.

"Президент [России Владимир] Путин, встречаясь с президентом [Венесуэлы Николасом] Мадуро в сентябре прошлого года, подчеркнул, что любой отказ от диалога мы считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения Венесуэлы", - отметил Лавров.

Он завершил свою речь цитатой национального героя Венесуэлы Симона Боливара: "Только народ знает, в чем состоит его благо, и является хозяином своей судьбы, а не какой-либо властитель, какая-либо Франция. Народ - истинный суверен". "Это великие слова, применимые к любой стране, любой нации, любому периоду истории", - подчеркнул Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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